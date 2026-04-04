Añatuya: recuperaron una bicicleta de alta gama y herramientas robadas tras operativo policial

La investigación continúa para esclarecer otros delitos similares.

04/04/2026

En una jornada de intensos procedimientos, la Sección Robo y Hurto de la Comisaría 41 logró desarticular varias maniobras relacionadas con el robo y la comercialización de objetos sustraídos en la ciudad de Añatuya.

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Los operativos permitieron recuperar una bicicleta de alta gama, varias herramientas de trabajo y, además, identificar a los responsables de los hechos delictivos.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia de un robo en el barrio Ramón Carrillo, donde una bicicleta marca Venzo, rodado 29, había sido sustraída. Los investigadores rastrearon el destino del rodado y, a partir de la denuncia, descubrieron que la bicicleta estaba siendo ofrecida para la venta en el barrio Obrero. Una vecina, sospechando de su procedencia, se negó a comprarla y alertó a las autoridades, lo que permitió a la Policía seguir la pista.

Con la información obtenida, un informe anónimo indicó que el rodado se encontraba en una zona de terrenos recientemente adjudicados en el barrio Homero Manzi. Inmediatamente, los oficiales se dirigieron al lugar y, tras un rastrillaje entre las malezas, lograron encontrar la bicicleta oculta. Por disposición de la Fiscalía, se secuestró preventivamente la bicicleta y se procedió a la aprehensión en la vía pública de un sospechoso vinculado al robo, quien fue detenido por personal policial.

En una segunda parte de los operativos, el foco de la investigación se trasladó a los barrios Triángulo y La Leñera, donde se lograron recuperar más objetos robados. En el barrio Triángulo, se halló una amoladora a batería que había sido comercializada ilegalmente. El comprador, al conocer la procedencia de la herramienta, la entregó voluntariamente a las autoridades.

Finalmente, en el barrio La Leñera, se recuperaron diversas herramientas de mano, como un hacha, un martillo, un corta hierro y una cuchara de albañil. Además, fue encontrado un cargador de teléfono móvil. Todos los elementos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.

La Policía continúa con la investigación para esclarecer si los detenidos están involucrados en otros robos cometidos en la ciudad, bajo la misma modalidad. Los operativos marcan un golpe importante contra la comercialización de objetos robados y fortalecen la lucha contra la delincuencia en Añatuya.