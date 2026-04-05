Lautaro Martínez volvió con todo y marcó un doblete en el triunfazo del Inter ante la Roma

El delantero argentino reapareció tras su lesión y anotó por duplicado en la goleada por 5-2 del Neroazzurro que se encamina hacia el título.

Hoy 18:02

Lautaro Martínez tuvo un regreso soñado y marcó un doblete en la victoria de Inter de Milán por 5-2 ante Roma, en el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Serie A.

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El delantero argentino volvió a jugar tras 46 días de ausencia por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, que incluso le impidió sumar minutos con la Selección Argentina durante la última fecha FIFA.

Un regreso con goles

El atacante bahiense no tardó en demostrar su vigencia, ya que abrió el marcador al minuto de juego. Tras una gran acción de Marcus Thuram, que asistió desde la derecha, el ex Racing definió con un potente remate al ángulo para vencer al arquero Mile Svilar.

Más adelante, con el equipo italiano arriba 2-1, el Toro volvió a aparecer para ampliar la ventaja. Nuevamente tras una jugada de Thuram, recibió en la puerta del área y definió con categoría para firmar su segundo tanto de la noche.

El goleador fue reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo por Ange-Yoan Bonny, cerrando una actuación ideal en su vuelta a las canchas.

Precaución tras la lesión

Pese a su gran rendimiento, ya en el banco de suplentes se lo vio con hielo en el gemelo izquierdo, una medida preventiva por la molestia que había sufrido en un partido de la UEFA Champions League ante Bodø/Glimt.

De todas maneras, su rendimiento dejó en claro que el delantero parece haber dejado atrás la lesión y volvió en un gran nivel.

Inter se escapa en la cima

Con este triunfo, Inter llegó a los 72 puntos y le sacó nueve de ventaja a Milan, su inmediato perseguidor, que aún debe jugar su partido ante Napoli, cuando restan siete fechas para el cierre del torneo.

De esta manera, el Neroazzurro dio otro paso importante en su objetivo de quedarse con el título, con un Lautaro Martínez que volvió en modo goleador y como una de las grandes figuras del equipo