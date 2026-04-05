Termas de Río Hondo vibró con un domingo a puro motociclismo y hubo podio santiagueño

Con más de 70 pilotos en pista, el Circuito Internacional fue escenario de la primera fecha del GP3 CCV y CAV. El santiagueño "Beto" Auad se destacó con un segundo puesto en la máxima categoría del certamen nacional.

Hoy 17:45

El Circuito Internacional Termas de Río Hondo fue escenario de un importante evento internacional con la disputa de la primera fecha del GP3 del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) y del Campeonato Chileno de Velocidad (CCV), que reunió a más de 70 pilotos en una jornada de gran nivel deportivo.

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La competencia contó con 46 argentinos y 29 chilenos, quienes brindaron un espectáculo de jerarquía ante el público santiagueño, en una cita que fortaleció la integración regional del motociclismo sudamericano.

Ganadores en las categorías formativas

En las divisiones promocionales, los triunfos se repartieron entre ambos países. Marcos Cea se quedó con el GP3 Amateur del CCV, mientras que el chaqueño José Sartor ganó en el GP3 Amateur del CAV.

Por su parte, Gaspar González se impuso en el GP3 Promocional chileno, mientras que Facundo Romero logró la victoria en la competencia argentina. En la categoría Experto, el CCV tuvo como ganador a Dino Gallo, mientras que el debutante José María Plaja festejó en el CAV tras una rápida adaptación al trazado santiagueño.

Finales electrizantes en Superbike

Las categorías de mayor cilindrada también ofrecieron grandes competencias. Entre los ganadores se destacaron Pablo Heurtley y Sergio Cocha (SBK Amateur), Erick Mejías y Mauro Finco (SBK Promocional), además de Walter Rebolledo y Pedro Arrebola (SBK Senior).

En SBK Experto, los triunfos quedaron para Franco Alcaino en el CCV y Gastón Rosato en el CAV, mientras que en la división Elite celebraron Vicente Kruger y Mateo Bongiovanni.

Además, en la categoría Sportbike, el bonaerense Gastón Martínez se quedó con la victoria tras mostrar un ritmo sólido durante toda la final.

Podio santiagueño con “Beto” Auad

Uno de los momentos más celebrados por el público local fue la actuación del santiagueño “Beto” Auad, quien logró un segundo puesto en la categoría SBK Experto del CAV, sumando puntos importantes en el inicio de la temporada.

El piloto local tuvo un rendimiento consistente frente a competidores de gran nivel nacional e internacional, logrando un resultado que reafirma el crecimiento del motociclismo santiagueño en escenarios de primer nivel.