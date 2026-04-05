Qué hacer frente a una quemadura: consejos prácticos y efectivos

Las quemaduras son una de las lesiones más comunes en el hogar, con más de 17.000 casos anuales en Argentina según datos del Ministerio de Salud. Conocer cómo actuar rápidamente puede prevenir complicaciones graves.

Hoy 18:02

El interés general en Argentina incluye la prevención y tratamiento de lesiones comunes como las quemaduras. Estas pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, desde el hogar hasta el trabajo, y es esencial saber cómo responder ante ellas.

Según la Organización Mundial de la Salud, las quemaduras son una de las principales causas de lesiones en niños y adultos. En Argentina, se reportan anualmente más de 17.000 casos, lo que subraya la importancia de tener un plan de acción en caso de accidente.

Lo primero que se debe hacer ante una quemadura de primer grado, que afecta solo la capa externa de la piel, es enfriar la zona afectada con agua tibia durante al menos 10 minutos. Esto ayuda a reducir el dolor y la inflamación.

En el caso de quemaduras de segundo grado, que afectan las capas más profundas de la piel, es crucial no reventar las ampollas que pueden formarse. En su lugar, se debe cubrir la quemadura con un vendaje estéril y húmedo para protegerla de infecciones.

Las quemaduras de tercer grado son las más graves y requieren atención médica inmediata. Estas quemaduras pueden aparecer blancas, carbonizadas o cerosas. Si se sospecha de una quemadura de este tipo, se debe llamar a emergencias y no intentar tratarla en casa.

Es fundamental recordar que, además de los primeros auxilios, prevención es clave. Mantener los productos químicos y los utensilios calientes fuera del alcance de los niños, así como utilizar protectores al cocinar, son medidas que pueden evitar accidentes.

El conocimiento sobre cómo actuar ante quemaduras no solo es vital para la salud individual, sino que también puede ser determinante en situaciones de emergencia. La educación sobre primeros auxilios debe ser parte del currículo escolar y de la formación en empresas para garantizar un entorno más seguro para todos.