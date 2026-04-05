El tremendo elogio de Verstappen a Messi: “Piensas que puedes detenerlo...”

El tetracampeón de Fórmula 1 destacó la inteligencia de juego del capitán de la Selección Argentina y recordó una jugada clave del Mundial de Qatar.

Hoy 20:57

El piloto neerlandés Max Verstappen no dudó en rendirse ante el talento de Lionel Messi y recordó una de sus actuaciones más destacadas en el Mundial de Qatar 2022, especialmente en el recordado partido ante Países Bajos.

El actual cuádruple campeón de la Fórmula 1 resaltó la capacidad del rosarino para definir partidos y su inteligencia dentro del campo de juego, incluso cerca de los 39 años.

Verstappen analizó el rendimiento del capitán argentino durante el Mundial y destacó su lectura del juego: “Él lee bien el juego. Muchos jugadores necesitan correr para marcar, pero él puede marcar desde cualquier lugar, en cualquier momento. Piensas que puedes detenerlo, pero no puedes”, aseguró.

Además, recordó la brillante asistencia de Messi para Nahuel Molina en los cuartos de final ante Países Bajos, una jugada que terminó en gol y fue clave en el desarrollo del encuentro.

“Simplemente no puedes defender eso”, afirmó el piloto, maravillado por la acción del argentino en aquel partido que terminó 2-2 y que tuvo la clasificación de la Selección Argentina por penales, con una destacada actuación de Emiliano Martínez.

Messi o Cristiano: una comparación difícil

El piloto de Red Bull Racing también recordó que ya en 2022 había señalado que Messi posee más talento natural que Cristiano Ronaldo, aunque también valoró el esfuerzo y la disciplina del portugués para mantenerse en la élite.

De todas maneras, Verstappen evitó elegir entre ambos y remarcó que se trata de dos futbolistas con estilos diferentes, que marcaron una época en el fútbol mundial.