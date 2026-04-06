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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ABR 2026 | 0º
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Sigue el fuego cruzado en Medio Oriente: nuevos ataques en Irán, Líbano y misiles sobre Jerusalén

El conflicto en Medio Oriente sumó nuevos episodios de violencia con ataques en Irán y el Líbano. A la vez, se registró presencia de misiles en el cielo de Jerusalén y bombardeos contra Israel que dañaron infraestructura en la ciudad de Haifa.

Hoy 05:30

Según informó Al Jazeera, al menos cinco personas murieron tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra un edificio residencial en la ciudad iraní de Qom. El vicegobernador local, Morteza Heydari, indicó que continúan las tareas de rescate mientras los equipos trabajan para remover los escombros en la zona afectada.

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En paralelo, Israel volvió a atacar al Líbano. Al menos 11 personas murieron en una serie de bombardeos en distintas zonas del país, en una de las jornadas más violentas desde el inicio de los enfrentamientos con Hezbollah. El episodio más grave ocurrió en Kfarhata, en el sur, donde un ataque dejó siete muertos, entre ellos un niño de cuatro años, según el Ministerio de Salud libanés.

En tanto, en Jerusalén, videos captados por CNN mostraron misiles cruzando el cielo en la madrugada de este lunes. Las Fuerzas de Defensa de Israel habían advertido previamente sobre lanzamientos desde Irán y señalaron que los sistemas de defensa están operando para interceptar los proyectiles. Horas después, informaron que ya se podían abandonar los refugios.

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