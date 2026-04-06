Mitre homenajeó a Juan Ignacio Alesandroni por sus 10 años en el club y recordó a los héroes de Malvinas

El Aurinegro vivió una jornada cargada de emoción en el “8 de Abril”, donde reconoció a su capitán y rindió tributo a los excombatientes.

Hoy 00:05

En la previa del partido que Mitre disputó ante Deportivo Madryn por la fecha 8 de la Primera Nacional, la institución santiagueña protagonizó dos momentos emotivos: el reconocimiento a su capitán Juan Ignacio Alesandroni por sus 10 años en el club y un homenaje a los héroes de Malvinas.

Reconocimiento a un referente del Aurinegro

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Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el homenaje a Alesandroni, referente y capitán del equipo, quien recibió una camiseta enmarcada como reconocimiento a su trayectoria defendiendo los colores del club durante una década.

El mediocampista fue distinguido por su compromiso, sentido de pertenencia y entrega, valores que lo convirtieron en una de las figuras más representativas del plantel aurinegro en los últimos años.

Un respetuoso homenaje a los héroes de Malvinas

Además, antes del inicio del encuentro se realizó un minuto de silencio en memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas, en un gesto cargado de respeto y emoción.

El público presente en el estadio de Roca y Tres de Febrero, junto a ambos planteles, acompañó el homenaje en recuerdo de quienes dieron su vida por el país durante la Guerra de Malvinas.

De esta manera, más allá del resultado deportivo, la jornada dejó momentos significativos desde lo institucional y lo humano, reforzando los valores de pertenencia y memoria dentro del club santiagueño.