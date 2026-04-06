Revelaron el descomunal sueldo que cobraba Marcelo Tinelli en Telefe: "Más que David Letterman"

Claudio Villarruel, exgerente de programación de Telefe, sorprendió con una revelación durante su visita a Bondi, en el programa de Ángel de Brito. Allí recordó los años 90 y habló del sueldo que Marcelo Tinelli percibía cuando conducía VideoMatch, en plena época del 1 a 1.

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De Brito fue directo y le preguntó: “¿Cuál fue la figura más cara que tuviste?”. Villarruel no dudó: “Marcelo, porque era el 1 a 1, y después Susana”. Y agregó con asombro: “Le ofrecieron unos contratos que yo no podía creer. Más que David Letterman”. Ante la reacción de Ángel, que acotó “Millones”, Villarruel reafirmó: “Era una cosa...”.

El exejecutivo también se refirió al estilo de Tinelli y su personalidad dentro del medio: “No sabe recibir órdenes. Él nació jefe”. Una definición que refleja el carácter del conductor y su manera de manejarse en el medio.