Revelaron el descomunal sueldo que cobraba Marcelo Tinelli en Telefe: "Más que David Letterman"

Claudio Villarruel, exgerente de programación de Telefe, sorprendió con una revelación durante su visita a Bondi, en el programa de Ángel de Brito. Allí recordó los años 90 y habló del sueldo que Marcelo Tinelli percibía cuando conducía VideoMatch, en plena época del 1 a 1.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
De Brito fue directo y le preguntó: “¿Cuál fue la figura más cara que tuviste?”. Villarruel no dudó: “Marcelo, porque era el 1 a 1, y después Susana”. Y agregó con asombro: “Le ofrecieron unos contratos que yo no podía creer. Más que David Letterman”. Ante la reacción de Ángel, que acotó “Millones”, Villarruel reafirmó: “Era una cosa...”.
El exejecutivo también se refirió al estilo de Tinelli y su personalidad dentro del medio: “No sabe recibir órdenes. Él nació jefe”. Una definición que refleja el carácter del conductor y su manera de manejarse en el medio.
La confesión generó repercusiones en las redes, especialmente en la cuenta de Bondi en X, donde los usuarios comentaron el tema. Uno de ellos escribió: “Letterman, en su auge, ganaba más de 30 millones de dólares por año. Jaja, un crack Marcelo”.