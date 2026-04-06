El riesgo país bajó a 611 puntos y el dólar se mantuvo estable en una jornada marcada por la tensión global

Los mercados operaron sin rumbo definido mientras el petróleo volvió a subir por el conflicto en Medio Oriente. En Argentina, los bonos avanzaron levemente y el tipo de cambio se sostuvo sin grandes variaciones.

Hoy 19:30

Las bolsas tuvieron una rueda carente de rumbo firme este lunes, con negocios sensibles un nuevo incremento en los precios del petróleo y proyecciones cautelosas a la espera de una desescalada en las hostilidades de Medio Oriente, cuyas novedades seguían como el principal catalizador del mercado.

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Definieron el resultado los informes sobre gestiones diplomáticas que reavivaron cierto optimismo respecto de un alto el fuego y el fin del bloqueo del Estrecho de Ormuz. Esta ruta comercial para los buques petroleros es clave para la cotización del crudo, motor reciente de la inflación global. En este sentido, Reuters informó que Irán y Estados Unidos recibieron un plan para poner fin a los ataques propuesto por Pakistán. Ambas partes y los mediadores internacionales están haciendo un último esfuerzo para lograr una tregua de 45 días.

Pese a ello, el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió en una conferencia de prensa por la tarde que “el país entero (por Irán) podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana por la noche”.

La cotización del petróleo volvió a subir. El barril WTI de Texas avanzó 1,5% en EEUU, a USD 113,03 en los contratos con entrega en mayo. El crudo Brent del Mar del Norte para junio ganó 0,6%, a USD 109,70 el barril.

Los índices de las bolsas de Nueva York negociaron al cierren con ligeras alzas en un rango de 0,4% a 0,5%, mientras que los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Wall Street ofrecieron mayoría de bajas. El ADR de YPF cedió 3% a 43,88 dólares.

Del lado ganador destacó Loma Negra (+3,6%), tras la reestructuración judicial de su accionista controlante, el grupo brasileño InterCement Participações (ICP). Así se allanó el traspaso de la cementera a manos argentinas: Latcem LLC (38,7%), liderada por Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, Redwood Capital Management (26,7%) y Moneda Patria Investments (24%), tal como se notificó a la CNV (Comisión Nacional de Valores).

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 0,2% en pesos, en los 3.006.247 puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan recortó cuatro unidades para la Argentina, en los 611 puntos básicos.

“Las acciones argentinas tuvieron la mejor performance a nivel global desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, revirtiendo los retornos negativos del año. Tras el 27 de febrero, el Merval tuvo una notable suba de 14,4% en dólares, por encima de Noruega (+8,7%) y Colombia (+5,3%), dos países que por su condición de exportadores netos de petróleo se vieron favorecidos en el contexto de la suba del petróleo. Así, el índice accionario argentino quedó levemente en positivo para 2026″, precisó Balanz Capital.

Los expertos de IOL señalaron que “el equity estadounidense atraviesa una paradoja singular: los fundamentals corporativos son sólidos -y en algunos indicadores estructurales, mejores que en cualquier momento de los últimos quince años- pero las valuaciones incorporan un nivel de perfección que deja escaso margen para cualquier sorpresa negativa".

“La solidez de los fundamentals no puede ocultar la realidad de las valuaciones. El S&P 500 cotiza a 21,1 veces las ganancias proyectadas para los próximos doce meses -una prima del 26% sobre la media histórica de largo plazo (16,8 veces)-. Esta brecha si bien no es nueva, viene ampliándose desde 2020, pero en el entorno actual adquiere una relevancia especial”, agregaron desde IOL.

Dólar estable

En la plaza cambiaria se observó un reducido monto de negocios, de unos USD 384,1 millones en el segmento de contado -una baja de casi USD 300 millones respecto del miércoles 1- , una baja en la oferta que no alteró el recorrido de la divisa.

El dólar mayorista cedió un peso en el día, a $1.393, para mantener en abril una suba de nueve pesos o 0,8 por ciento. En 2026 el tipo de cambio oficial recorta 62 pesos o 4,3 por ciento.

“Si bien la operatoria fue mayormente equilibrada, por momentos la demanda impulsó al tipo de cambio hacia máximos de $1.395, aunque sin lograr sostener esos niveles, registrando posteriores correcciones”, puntualizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El esquema cambiario del BCRA fijó una banda superior en los $1.664,71, que dejó al dólar mayorista a una distancia de 271,71 pesos o 19,5% de ese límite, un margen cómodo para que la entidad monetaria pueda continuar con su ritmo de compras de contado.

El dólar al público quedó ofrecido sin variantes a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista conserva una baja de 65 pesos o un 4,4% en 2026. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.416,60 para la venta y $1.365,34 para la compra.

El Banco Central absorbió USD 30 millones a través de su intervención en la plaza mayorista, el 7,8% del volumen operado. Las reservas internacionales brutas restaron USD 179 millones, a USD 44.248 millones, por variación de cotizaciones de activos.

Ante la inminencia de un aumento de la liquidación de exportaciones de la agroindustria en este segundo trimestre, la Bolsa de Cereales porteña mantiene firme la proyección productiva nacional de soja en 48,5 millones de toneladas para la campaña actual.

“Las lluvias van a demorar el avance de cosecha, pero la capacidad de trabajo a campo en estos contextos se vuelca fuertemente a la cosecha de soja. Eso implica que podemos esperar presión de cosecha. Con productores vendidos al 7% contra un promedio del 10% es de esperar que veamos precios a la baja”, afirmó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El precio del dólar blue recortó cinco pesos o 0,4% en el día, a $1.400 para la venta, un mínimo desde el 5 de marzo. En 2026 el dólar marginal pierde 130 pesos o un 8,5 por ciento.

Los contratos de dólar futuro también tuvieron un moderado sesgo bajista y la postura para el cierre de abril se asentaba en los $1.412 (baja de cuatro pesos o 0,3%), lejos del techo de la banda cambiaria ($291,22 o 20,6%) previsto de $1.703,22 para fin de mes.