Brindaron información sobre los concursos para cargos de jueces y fiscales

Los interesados dispondrán de diez días hábiles para realizar consultas e inscribirse, a partir del día siguiente de la última publicación de la convocatoria pública.

Hoy 17:45

La Secretaría del Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero informó que las consultas sobre las bases y condiciones, así como también para la inscripción en los concursos convocados para postularse como jueces y fiscales de la Justicia provincial, se recibirán en la sede del organismo, Chacabuco 276, segundo piso de la ciudad Capital, en el horario de 8 a 12 horas.

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Otras vías de comunicación son llamando al (0385) 450-7559, los teléfonos internos 3509 y 3510 y por mail a la dirección consejomagistraturasde@gmail.com.

Efectivamente, el órgano colegiado, que es presidido por el Dr. Federico López Alzogaray, convoca a profesionales del Derecho a participar en este proceso de selección, que cuenta con cuatro instancias: antecedentes, títulos, oposición y entrevista.

El primero de los Concursos lleva el Nº 130/26, que es para cubrir dos vocalías en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación; tres vocalías para la Cámara de Segunda Nominación y una para la de Tercera Nominación.

En tanto, el Nº 131/26 es para cuatro cargos en la Cámara de Apelaciones y Control – Tribunal de Alzada en lo Penal.

Una tercera convocatoria, la Nº 132/26, es para siete jueces de Control y Garantías de la Jurisdicción Capital; dos de la misma instancia de La Banda, uno para Monte Quemado y otro para Frías. Paralelamente, se seleccionará un juez de Control y Transición para los Centros Judiciales con sede en las ciudades de Añatuya y La Banda.

Además, se concursará para cubrir la titularidad del Juzgado de Ejecución Penal; dos cargos en el Juzgado de Género y dos en el Juzgado de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil, que funcionan en la Capital santiagueña, convocatorias que llevan los Nº 133/26; 134/26 y 135/26, respectivamente.

Por otra parte, el Concurso Nº 136/26 es para fiscal de Instrucción en lo Penal en la Circunscripción Capital, con siete cargos; dos para Termas de Río Hondo; la misma cantidad para La Banda y Frías y uno para Añatuya.