El posteo de Maravilla Martínez luego del penal errado ante Independiente: "Mensajero de Satanás..."

El delantero de Racing volvió a las redes sociales tras un partido en el que quedó marcado por haber picado la pelota en la definición.

Hoy 17:58

Dos días después de la derrota de Racing Club ante Independiente, el delantero Adrián Martínez, conocido como “Maravilla”, publicó un llamativo mensaje en sus redes sociales en el que citó un pasaje bíblico para expresar sus sensaciones tras el clásico.

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El atacante, que falló un penal cuando el encuentro estaba 0-0, compartió una frase de la Segunda Carta a los Corintios, atribuida al apóstol Pablo:

"Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca".

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Un penal que marcó el partido

Martínez quedó en el centro de la escena tras el clásico disputado en el estadio Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, no solo por el penal que intentó picar ante el arquero Rodrigo Rey y que se fue por encima del travesaño, sino también por otras situaciones claras que no pudo concretar.

El respaldo del cuerpo técnico y el plantel

A pesar de la derrota, el entrenador Gustavo Costas salió a respaldar públicamente al delantero, destacando su importancia dentro del equipo.

“Qué le vamos a decir a Maravilla. Hizo 200 goles. Nos dio tantas cosas. Seguro que está como todo racinguista”, expresó el DT.

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En la misma línea se manifestó el mediocampista Bruno Zuculini, uno de los referentes del plantel: “A Maravilla solo le tenemos que agradecer, se juega la vida por Racing. Esta vez no le tocó convertir pero ya está”, afirmó.

De esta manera, pese a una jornada adversa en el clásico, el delantero sigue contando con el respaldo total del club, donde se transformó en una pieza clave desde su llegada.