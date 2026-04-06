Cómo lograr una conexión más rápida y estable sin costos adicionales

Reducir el ping puede ser crucial para mejorar la experiencia en juegos en línea y videoconferencias. En 2022, un informe de la Asociación de Internet de Argentina reveló que el 70% de los usuarios experimentan problemas de latencia en sus conexiones.

Hoy 18:12

En el mundo actual, donde la conectividad a Internet es fundamental, muchas personas buscan maneras de mejorar su experiencia de navegación o juego. Uno de los aspectos más críticos de la conectividad es el ping, que se refiere al tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el dispositivo del usuario hasta un servidor y regresar. Un ping bajo es esencial para evitar retrasos y asegurar una experiencia fluida, especialmente en juegos en línea y videoconferencias.

Para aquellos que desean bajar el ping sin necesidad de invertir en mejoras de hardware o planes de Internet más caros, existen varias estrategias prácticas. En primer lugar, se recomienda conectar el dispositivo a través de un cable Ethernet en lugar de utilizar Wi-Fi, ya que las conexiones por cable tienden a ser más estables y rápidas.

Además, es importante asegurarse de que no haya otras aplicaciones o dispositivos utilizando el ancho de banda de la red mientras se está en línea. Esto significa cerrar aplicaciones que consumen datos y, si es posible, limitar el número de dispositivos conectados a la red en ese momento.

Otra técnica eficaz es cambiar el servidor DNS. Utilizar servidores DNS alternativos, como los de Google o Cloudflare, puede reducir significativamente los tiempos de respuesta y, por ende, el ping. Para hacerlo, simplemente hay que acceder a la configuración de red del dispositivo y actualizar la dirección del servidor DNS.

En algunos casos, la configuración del router puede influir en el ping. Asegurarse de que el firmware del router esté actualizado y de ajustar las configuraciones de QoS (Quality of Service) puede ayudar a priorizar el tráfico de juegos o videoconferencias, mejorando así la latencia.

Finalmente, si persisten los problemas de ping, puede ser útil contactar al proveedor de servicios de Internet para discutir la posibilidad de optimizar la conexión. A menudo, los ISP pueden realizar ajustes en la red que mejoren la experiencia del usuario sin que este deba pagar más.