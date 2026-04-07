Escándalo por presunta estafa al IOSEP: un bioquímico habría facturado estudios inexistentes y fue acusado por su propio hermano

La denuncia fue presentada por un docente que detectó irregularidades en su historial médico. La Justicia busca determinar el alcance del presunto fraude al Estado provincial.

Hoy 18:09

Una causa judicial se encuentra en plena investigación tras la denuncia por una presunta estafa al Estado provincial a través del IOSEP, que involucra a un bioquímico de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, quien habría facturado análisis clínicos inexistentes utilizando datos de afiliados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho fue denunciado por Juan Ramón Nieva, de 55 años, quien además es hermano del profesional acusado, el Dr. Oscar Walter Nieva, dato que agrega un componente familiar al caso.

Según consta en el parte policial, el episodio se originó el 16 de marzo de 2026, alrededor de las 9:45, cuando el denunciante se presentó en la sede del IOSEP de Termas, ubicada en calle Fleming, para autorizar estudios médicos vinculados a su tratamiento por diabetes tipo 2. En ese momento, desde la obra social le informaron que ya había agotado los turnos disponibles, lo que le resultó llamativo, ya que solo se había realizado dos prácticas.

A partir de allí, Nieva inició averiguaciones y se comunicó con el Colegio de Bioquímicos, donde le detallaron una serie de estudios registrados a su nombre que él asegura no haberse realizado. Entre ellos figuran prácticas en fechas 30 de julio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de 2025, con un total de más de 20 análisis clínicos.

Posteriormente, al regresar al IOSEP, obtuvo la impresión de las prácticas, donde se constató que las mismas habrían sido realizadas por el Dr. Oscar Walter Nieva, mientras que como médico solicitante figuraba un profesional del medio.

El denunciante afirmó que nunca autorizó ni firmó dichos estudios, y sostuvo que el bioquímico habría utilizado sus datos de manera fraudulenta para facturar a la obra social. Además, indicó que situaciones similares ya habrían ocurrido en años anteriores.

La causa fue caratulada como supuesta estafa y es investigada por la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vincens, quien dispuso que las actuaciones sean remitidas de manera urgente al Ministerio Público Fiscal.

En paralelo, no se descarta que existan otros afiliados damnificados por maniobras similares, por lo que la investigación busca determinar el alcance del presunto fraude y si hubo participación de terceros.