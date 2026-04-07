Donald Trump aceptó una tregua de dos semanas con Irán a menos de dos horas de vencer su ultimátum

El mandatario republicano detalló que la suspensión de los ataques busca permitir que Teherán cumpla con la apertura de una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Hoy 19:53

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que ha decidido detener temporalmente los bombardeos y operaciones militares planificadas contra Irán, después de conversaciones con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según detalló el mandatario en un mensaje publicado en la red Truth Social, la suspensión de ataques será de dos semanas y busca permitir que Teherán cumpla con la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Trump describió la medida como un alto al fuego bilateral, mientras se avanzan negociaciones hacia un acuerdo más amplio de paz en la región.

El presidente destacó que Estados Unidos ya ha alcanzado la mayoría de los objetivos militares previstos y que existe un marco preliminar de acuerdo con Irán, basado en una propuesta de diez puntos presentada por Teherán.

Trump indicó que muchas de las diferencias históricas entre ambos países ya han sido resueltas, y que este período de dos semanas permitirá consolidar y formalizar los compromisos antes de un acuerdo definitivo.

“Estamos muy avanzados en lograr un acuerdo que asegure la paz a largo plazo con Irán y estabilidad en Medio Oriente”, aseguró Trump, subrayando que la medida no solo beneficia a Estados Unidos, sino también a los países de la región involucrados.