Independiente Rivadavia arrancó su camino en la Libertadores con un triunfo histórico

La Lepra mendocina se hizo fuerte como local y venció a Bolívar por 1-0 en su estreno internacional.

Hoy 21:35

Independiente Rivadavia tuvo un estreno inolvidable en la Copa Libertadores al vencer 1-0 a Bolívar en el Estadio Malvinas Argentinas, por la primera fecha del Grupo C.

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La Lepra mendocina logró el primer triunfo de su historia en el certamen continental gracias a un gol en contra del arquero Carlos Lampe al minuto de juego.

Un gol histórico en el arranque del partido

El único tanto del encuentro llegó apenas iniciado el partido, cuando un pase filtrado permitió la proyección de Matías Fernández, quien intentó enviar un centro que terminó desviándose en Lampe y se metió en el arco.

Ese tanto significó además el primer gol en la historia de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores, en su debut absoluto en la competencia.

Bolívar tuvo chances pero no logró empatar

El conjunto boliviano generó algunas situaciones de peligro, especialmente con Dorny Romero, que primero avisó con un cabezazo que se fue cerca y luego con una volea que pasó muy próxima al arco defendido por Nicolás Bolcato.

También tuvo su oportunidad Alex Arce, cuyo cabezazo dio en el travesaño tras un centro de Ezequiel Bonifacio.

En el complemento, la Lepra pudo ampliar la ventaja con Sebastián Villa, que recuperó una pelota en presión alta pero definió desviado.

La expulsión que condicionó a Bolívar

El partido cambió definitivamente a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando el defensor José Sagredo fue expulsado por un golpe sin pelota sobre el delantero Fabrizio Sartori.

Con un hombre de más, Independiente Rivadavia manejó los tiempos del partido y sostuvo la ventaja hasta el final.

Cómo quedó el grupo y lo que viene

Con este resultado, y tras el empate entre Deportivo La Guaira y Fluminense, el equipo mendocino quedó como líder del Grupo C con tres puntos, mientras que Bolívar cierra la tabla sin unidades.

En la próxima fecha, el equipo dirigido por Alfredo Berti visitará a Fluminense el miércoles 15 de abril, mientras que Bolívar recibirá a La Guaira un día antes.