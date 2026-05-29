Se realizará el 3° Té de Encuentro Cultural en Casa Libanesa de Santiago del Estero

El 3° Té de Encuentro Cultural se llevará a cabo el próximo 31 de mayo de 2026 a las 18 en el Jockey Club de Santiago del Estero, ubicado en Independencia N° 68.

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La propuesta, organizada por la Casa Libanesa de Santiago del Estero, incluirá la presentación del libro “El cuerpo en la trama cultural”, del Mg. Marcelo Aramburena, junto a actividades culturales, show en vivo y stand de libros.

El encuentro busca promover el intercambio cultural y poner en valor las expresiones artísticas y literarias, generando un espacio de participación abierto a la comunidad.

La jornada contará además con propuestas recreativas y gastronómicas, en el marco de una actividad que ya se consolida como un punto de encuentro cultural en la provincia.