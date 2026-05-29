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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 MAY 2026 | 22º
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Se realizará el 3° Té de Encuentro Cultural en Casa Libanesa de Santiago del Estero

La actividad tendrá lugar el 31 de mayo en el Jockey Club, con presentación de libro, show en vivo, stand de libros y diversas propuestas culturales.

Hoy 15:01
Flyer

El 3° Té de Encuentro Cultural se llevará a cabo el próximo 31 de mayo de 2026 a las 18 en el Jockey Club de Santiago del Estero, ubicado en Independencia N° 68.

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La propuesta, organizada por la Casa Libanesa de Santiago del Estero, incluirá la presentación del libro “El cuerpo en la trama cultural”, del Mg. Marcelo Aramburena, junto a actividades culturales, show en vivo y stand de libros.

El encuentro busca promover el intercambio cultural y poner en valor las expresiones artísticas y literarias, generando un espacio de participación abierto a la comunidad.

La jornada contará además con propuestas recreativas y gastronómicas, en el marco de una actividad que ya se consolida como un punto de encuentro cultural en la provincia.

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