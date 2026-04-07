River se entrenó por última vez antes del debut en la Sudamericana y Coudet definió a los convocados

El técnico del Millonario eligió a los 24 futbolistas que viajarán a Santa Cruz de la Sierra para el duelo ante Blooming de este miércoles a las 21.30.

Hoy 19:59

River Plate realizó su último entrenamiento antes del debut en la Copa Sudamericana, donde este miércoles desde las 21.30 enfrentará a Blooming en Bolivia. Tras la práctica, el entrenador Eduardo Coudet confirmó la lista de convocados con dos novedades: el regreso de Gonzalo Montiel y la primera citación de Tobías Ramírez.

El Millonario llevó adelante la práctica en River Camp, donde debido a las malas condiciones climáticas no hubo fútbol formal. El cuerpo técnico optó por trabajos tácticos y movimientos específicos, aunque no se confirmó el equipo titular.

Montiel volvió tras su lesión y Ramírez podría debutar

Montiel recibió el alta médica luego de 16 días tras sufrir un desgarro grado I en el bíceps femoral izquierdo, lesión que lo dejó afuera de la convocatoria de la Argentina national football team y de compromisos recientes del club.

Pese a su regreso y a ser uno de los jugadores importantes del equipo, se estima que el lateral titular sería Fabricio Bustos, pensando en la exigente seguidilla de partidos que afrontará River.

Por su parte, Tobías Ramírez fue convocado por primera vez desde su llegada procedente de Argentinos Juniors y podría tener su estreno oficial en el encuentro ante el conjunto boliviano.

Las bajas por suspensión

River no podrá contar con Marcos Acuña ni con Maximiliano Salas, quienes deben cumplir sanciones tras sus expulsiones en la eliminación ante Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El lateral deberá cumplir una fecha, mientras que el delantero también se perderá el próximo partido ante Carabobo FC.

El posible equipo y el viaje a Bolivia

Aunque no hubo confirmación oficial, el probable once sería con Santiago Beltrán; Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván; con la duda entre Ian Subiabre, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez; mientras que Sebastián Driussi y Facundo Colidio serían los atacantes.

La delegación partirá a las 18.00 rumbo a Santa Cruz de la Sierra, donde arribará por la noche. Tras descansar, el plantel viajará el miércoles hacia el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, escenario del debut en el certamen continental.