Jaldo presenta avances en infraestructura y vivienda en Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció avances en infraestructura, vivienda y servicios en Tucumán, destacando la continuidad de proyectos clave financiados con recursos provinciales.

Hoy 17:26

El gobernador Osvaldo Jaldo ofreció una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de Tucumán, donde expuso los progresos en infraestructura y vivienda llevados a cabo por la provincia con recursos propios, debido a la interrupción del financiamiento nacional.

Durante el encuentro, Jaldo enfatizó que la provincia asumió proyectos estratégicos que habían quedado sin respaldo federal. En este contexto, destacó que diversas iniciativas importantes continúan en marcha gracias al financiamiento provincial.

El gobernador mencionó el traspaso de obras nacionales a la provincia, como el acueducto de Vipos, que ahora se ejecuta con presupuesto provincial. Asimismo, se refirió al Procrear Tucumán, un proyecto habitacional que fue cancelado a nivel nacional y que actualmente es implementado con recursos locales.

Además, Jaldo subrayó la ejecución de proyectos energéticos y penitenciarios. Resaltó que la doble terna El Bracho - Villa Quinteros se está desarrollando con un fondo de energía, complementado por recursos provinciales. La finalización del complejo penitenciario de Benjamín Paz también fue realizada con financiación local.

El mandatario hizo hincapié en la continuidad de las obras educativas en Tucumán, indicando que más de 25 escuelas habían sido abandonadas por la Nación. En este sentido, afirmó que algunas han sido finalizadas y otras están en curso con recursos provinciales, enfatizando la importancia de claridad en la gestión.

Actualmente, el Gobierno de Tucumán mantiene un plan de obras priorizadas, basándose en la disponibilidad financiera y las necesidades estratégicas del territorio. La administración provincial está comprometida con proyectos de infraestructura, educación, energía y vivienda.

El gobernador también abordó la organización de las prioridades presupuestarias, indicando que el objetivo principal es asegurar el pago puntual de los sueldos para mantener la paz social en Tucumán y cuidar a los empleados públicos, incluidos médicos y policías, quienes son fundamentales para la seguridad y salud de la población.