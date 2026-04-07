El impacto del frío en nuestro cuerpo y por qué duele

El frío provoca una serie de reacciones en el cuerpo humano que pueden resultar dolorosas. Según estudios de la última década, el dolor asociado al frío es una respuesta natural del organismo para protegerse.

Hoy 19:02

El frío es un fenómeno que no solo afecta el clima, sino que también tiene un impacto significativo en nuestro cuerpo, provocando múltiples reacciones que pueden resultar en dificultades y dolores. Según investigaciones realizadas en la última década, el dolor asociado al frío es una respuesta natural del organismo para protegerse de condiciones adversas.

Cuando las temperaturas bajan, los vasos sanguíneos se contraen como parte de un mecanismo de defensa. Este proceso, conocido como vasoconstricción, reduce el flujo sanguíneo en las extremidades, lo que puede generar una sensación de dolor o incomodidad. Esta reacción es esencial para preservar el calor corporal y mantener la temperatura interna.

Un estudio de la Universidad de Buenos Aires reveló que las personas con condiciones preexistentes, como la artritis, son más susceptibles a experimentar dolores intensos en climas fríos. Esto se debe a que el frío puede exacerbar la inflamación en las articulaciones, lo que aumenta el malestar.

Además, el frío puede afectar el sistema nervioso, provocando que algunas personas sientan dolores neuropáticos o sensaciones de hormigueo. Esto sucede porque los nervios pueden volverse más sensibles a las temperaturas extremas, enviando señales de dolor al cerebro incluso ante estímulos que normalmente no resultarían dolorosos.

Las personas también pueden experimentar un fenómeno conocido como 'frío doloroso', que se refiere a una sensación de dolor intenso que puede ocurrir al exponerse a bajas temperaturas. Este fenómeno es más común en individuos con trastornos de la sensibilidad, donde el sistema nervioso reacciona de manera exagerada.

Para los que padecen de dolor en climas fríos, es vital tomar precauciones como mantener el cuerpo abrigado y evitar la exposición prolongada a temperaturas extremas. Usar ropa adecuada y calzado térmico puede ayudar a mitigar estos efectos y a mejorar la calidad de vida durante el invierno.

En conclusión, el frío y el dolor están intrínsecamente relacionados a través de complejas respuestas fisiológicas. Sin embargo, es importante recordar que cada organismo reacciona de manera diferente y que siempre es recomendable consultar a un profesional si se experimentan dolores persistentes.