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El precio del petróleo se hundió más de 15% y perforó los USD 100 por barril luego del anuncio de Trump

El acuerdo llegó justo antes del vencimiento del plazo otorgado por el presidente norteamericano para que se abriera el Estrecho de Ormuz.

Hoy 20:35

El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) registró una fuerte caída durante las primeras operaciones inmediatamente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo de alto el fuego con Irán.

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El petróleo Brent, de referencia local, había cerrado antes del anunció, pero tuvo también una jornada de baja este martes, con una caída de más de 5% y el barril en torno a los 103 dólares.

En detalle, esta noche, el contrato de futuros del WTI para entrega en mayo se situaba en 91,55 dólares por barril, lo que representa una baja de 19 por ciento.

La decisión de Trump se comunicó poco antes de que expirara el plazo fijado por la administración estadounidense para que Irán garantizara la libre circulación en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita el 20% del petróleo mundial.

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