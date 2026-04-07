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Vélez aplastó a Deportivo Armenio y avanzó en la Copa Argentina

Con goles de Quirós, Andrada por duplicado y Godoy, el Fortín vapuleó 4-1 al Tricolor en Sarandí. El descuento fue marcado por Dávila. En 16avos de final se cruzará con el ganador de Gimnasia (M) y Gimnasia y Tiro.

Hoy 20:37

Pese a la tarde grisácea y lluviosa de Sarandí, Vélez brilló de la mano de sus pibes

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Con goles de Aaron Quirós, Tobías Andrada por duplicado y Dilan Godoy, aplastó 4-1 a Deportivo Armenio y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde se cruzará con el ganador del choque entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta. 

El descuento tricolor, un verdadero grito de honor, nació de los pies de Mauro Dávila.

 
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