Ley de Glaciares: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobar la modificación este miércoles en Diputados

Hubo fuertes cruces en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, donde participó el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y funcionarios de provincias mineras.

Hoy 20:22

En una reunión de comisiones marcada por la tensión y el debate encendido, el oficialismo logró dar un paso crucial este miércoles en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca habilitar la actividad minera en áreas periglaciares bajo ciertos criterios. El respaldo parlamentario con el que cuenta el bloque gobernante, reforzado por aliados circunstanciales y algunos sectores de la oposición, permite anticipar un resultado favorable en la sesión prevista para las 15.

El proyecto generó fuertes discusiones en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, donde participaron funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la minería. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la propuesta ante legisladores que lo interpelaron por el alcance de los cambios y las posibles consecuencias ambientales. El clima se caldeó con acusaciones cruzadas: integrantes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron presuntos conflictos de intereses por parte de diputados ligados a provincias con fuerte actividad minera y cuestionaron la representación de intereses económicos en el debate.

El secretario Lucero fue interpelado por haber ejercido como abogado de una larga lista de empresas mineras. Ante ello, se defendió valorando su experiencia y negando que haya conflicto de intereses. “¿Si usted tiene que operarse del estómago recurriría a un astronauta? Para buscar un secretario de Minería es razonable alguien que conozca la industria”, se defendió.

La discusión sobre la Ley 26.639, vigente desde 2010, se reavivó tras la aprobación exprés de la reforma en el Senado y el desarrollo de un cronograma de trabajo en Diputados que incluyó una audiencia pública con participación restringida. Miles de interesados quedaron fuera del debate presencial y debieron enviar sus opiniones por escrito o video, un punto que fue criticado por organizaciones ambientalistas y referentes de la oposición. El oficialismo, por su parte, sostiene que la modificación apunta a precisar el alcance de las zonas protegidas y a permitir actividades económicas en áreas periglaciares que no cumplan funciones hídricas estratégicas.

Según estimaciones de la oposición, la suma de voluntades entre La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, junto a algunos votos de Unión por la Patria y Provincias Unidas, permitiría alcanzar “los 140 votos” favorables necesarios para sancionar la ley.

La reforma de la Ley de Glaciares propone redefinir el concepto de áreas protegidas para permitir la exploración y explotación económica en zonas periglaciares que, según criterios técnicos, no cumplen una función hídrica comprobable. La iniciativa le otorga a las provincias la facultad de decidir qué territorios preservar y cuáles abrir a inversiones mineras, reduciendo la intervención de la administración central. Con ello, busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en todo el territorio periglaciar, manteniendo la protección para los glaciares visibles y las formaciones que efectivamente abastecen cuencas hidrográficas.