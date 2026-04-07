La Municipalidad continúa con el mantenimiento y mejoras del sistema de semáforos

Operarios realizaron el mantenimiento del sistema de semáforos.

Hoy 21:49

La Dirección de Electricidad de la Municipalidad de la Capital está llevando a cabo tareas de mantenimiento del sistema de semáforos en distintos puntos de la ciudad, en el marco del programa de ordenamiento urbano y seguridad vial.

Los trabajos incluyen reparación de equipos, reemplazo de componentes, actualización tecnológica y optimización de controladores de onda verde.

Los operarios intervinieron durante los últimos días en las intersecciones de Belgrano y Calle 59, Colón y 6to Pasaje, Pellegrini y Belgrano y Sáenz Peña y Colón, entre otras.

Estos trabajos tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación del tránsito y garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos.