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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ABR 2026 | 17º
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La Municipalidad continúa con el mantenimiento y mejoras del sistema de semáforos

Operarios realizaron el mantenimiento del sistema de semáforos.

Hoy 21:49
semaforo

La Dirección de Electricidad de la Municipalidad de la Capital está llevando a cabo tareas de mantenimiento del sistema de semáforos en distintos puntos de la ciudad, en el marco del programa de ordenamiento urbano y seguridad vial.

Los trabajos incluyen reparación de equipos, reemplazo de componentes, actualización tecnológica y optimización de controladores de onda verde.

Los operarios intervinieron durante los últimos días en las intersecciones de Belgrano y Calle 59, Colón y 6to Pasaje, Pellegrini y Belgrano y Sáenz Peña y Colón, entre otras.

Estos trabajos tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación del tránsito y garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos.

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