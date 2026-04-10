Olímpico cayó ante Regatas y acorta sus chances de playoffs

El Negro cayó 99 a 75 en Corrientes en el estadio Fortín Rojinegro en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet.

10/04/2026

Regatas Corrientes derrotó 99-75 a Olímpico de La Banda en el Fortín Rojinegro, en un partido importante para las aspiraciones de ambos en la recta final de la fase regular.

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Con este resultado, el conjunto correntino se posiciona nuevamente entre los cuatro primeros de la tabla y mantiene sus chances de clasificación directa a cuartos de final, a falta de tres compromisos. Por su parte, Olímpico deberá ganar su último partido y esperar otros resultados para intentar cerrar la fase en el puesto 12.

El desarrollo del juego mostró a Regatas con un claro dominio desde el inicio, imponiendo condiciones tanto en ataque como en defensa. Con una alta efectividad en tiros de campo, el local se llevó el primer cuarto por 27-15 y amplió la diferencia antes del descanso, cerrando el primer tiempo 57-42.

En el complemento, el equipo correntino sostuvo su intensidad y control del partido, logrando estirar la ventaja a 78-58 al final del tercer período. En el último cuarto, Olímpico intentó reaccionar, pero no logró revertir el trámite y el local terminó sellando una victoria amplia por 99-75.

En el plano individual, Juan Tello fue una de las figuras con 17 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. También se destacaron Mateo Chiarini (13), Fabián Ramírez Barrios (12) y un grupo de jugadores que alcanzaron el doble dígito. En la visita, el máximo anotador fue José Montero, con 16 puntos.

De esta manera, Regatas cerró su participación como local en la fase regular con una sólida actuación, mientras que Olímpico buscará recuperarse en la última jornada para mejorar su ubicación en la tabla.