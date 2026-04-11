Olímpico quedó contra las cuerdas: qué necesita para clasificar a los playoffs de la Liga Nacional

El Negro perdió anoche ante Regatas en Corrientes y ya no depende de sí mismo para llegar a la pos temporada.

Hoy 11:41

El Club Ciclista Olímpico La Banda complicó seriamente sus chances de meterse en los playoffs de la Liga Nacional de Básquet tras caer ante Regatas Corrientes por 99-75 en condición de visitante. La derrota lo dejó en una situación límite, aunque todavía mantiene la ilusión de acceder a la postemporada.

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El equipo dirigido por Martín Villagrán ya no depende de sí mismo y deberá ganar su último partido de la fase regular para sostener sus aspiraciones. Este domingo, desde las 21.30, enfrentará a San Martín de Corrientes en un duelo directo que será determinante.

Obligado a ganar y esperar resultados

El Negro necesita vencer en Corrientes y, además, aguardar una ayuda externa. Para lograr la clasificación, deberá esperar que San Martín pierda al menos uno de los dos encuentros que le restan tras este compromiso, frente a Platense y Unión de Santa Fe, programados para el 17 y 19 de abril respectivamente.

En la tabla de posiciones, el conjunto correntino se ubica en el puesto 12, último que otorga acceso a la reclasificación, mientras que Olímpico aparece en el 13° lugar. La diferencia no solo es de puntos, sino también de margen: el elenco santiagueño tiene dos partidos más disputados.

Un cierre a todo o nada

El panorama obliga a Olímpico a jugarse todo en su última presentación. Sin margen de error, deberá imponerse ante un rival directo y luego mirar de reojo los resultados ajenos. La clasificación aún es posible, pero el camino ya no depende exclusivamente de su rendimiento.

El cierre de la fase regular pondrá a prueba el carácter del conjunto bandeño, que necesita una combinación de resultados para extender su temporada.