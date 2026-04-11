Cómo un placard ordenado puede mejorar tu calidad de vida

Ordenar un placard puede parecer una tarea abrumadora, pero con las estrategias adecuadas, es posible hacerlo sin volverse loco. Según un estudio de 2020, un hogar desordenado puede afectar negativamente la salud mental.

Hoy 18:02

La organización de un placard es un tema de interés general en Argentina, donde muchas personas buscan soluciones prácticas para mantener el orden en su hogar. Un placard desordenado no solo ocupa espacio, sino que también puede generar estrés y ansiedad en quienes lo utilizan a diario.

Para empezar, es fundamental realizar una revisión exhaustiva de lo que se tiene. Sacar todo lo que hay en el placard y clasificarlo por categorías (ropa de uso diario, ropa de temporada, accesorios, etc.) es el primer paso para lograr un orden efectivo.

Una vez clasificada la ropa, es importante decidir qué se va a conservar y qué se donará o reciclará. Según la Fundación Garrahan, donar ropa en buen estado puede ayudar a quienes más lo necesitan, además de liberar espacio en tu placard.

El siguiente paso es elegir un sistema de organización que funcione para cada persona. Algunas técnicas populares incluyen colocar la ropa por colores, por tipo (camisas, pantalones) o incluso por frecuencia de uso. Esto no solo facilita encontrar lo que se busca, sino que también aporta una estética agradable al espacio.

Además, se pueden utilizar organizadores de cajones y estantes para maximizar el uso del espacio vertical. Los cajas y cestas también son excelentes aliadas para mantener en orden accesorios y prendas pequeñas, evitando que se pierdan en el fondo del placard.

Finalmente, es crucial establecer un hábito de mantenimiento para el placard una vez que se ha organizado. Dedicar unos minutos cada semana para reordenar y revisar la ropa ayudará a mantener el ambiente ordenado y funcional en el largo plazo.

En la actualidad, muchas empresas ofrecen servicios de organización del hogar, incluyendo placards, lo que ha crecido en popularidad en los últimos años. Esta tendencia refleja un creciente interés por el bienestar y el ambiente ordenado dentro de los hogares argentinos.