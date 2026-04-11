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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 ABR 2026 | 23º
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Ricky Martin llegó al país con sus hijos y se prepara para su gira

El cantante dará cuatro shows en Córdoba, Rosario y Buenos Aires.

Hoy 19:26
Ricky Martin junto a sus hijos

Ricky Martin llegó a la Argentina acompañando de sus hijos mellizos Matteo y Valentino en el marco de su gira Ricky Martin Live 2026. El cantante puertorriqueño aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza tras un vuelo privado desde Paraguay que se demoró dos horas.

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Con un look relajado de remera negra, jeans y borcegos, Ricky bajó del avión y abordó una camioneta rumbo a Recoleta, el barrio porteño elegido para instalarse durante su estadía.

Horas antes de llegar al país, Valentino usó sus redes sociales para compartir imágenes del cielo que tomó durante el viaje. Durante los próximos días, ambos jóvenes acompañarán a su papá mientras lleva adelante su agenda laboral.

El artista llevará adelante cuatro presentaciones en la Argentina: el 12 de abril actuará en Córdoba, el 14 en Rosario y luego llegará a Buenos Aires con dos fechas, el 17 y 18, en el Campo Argentino de Polo.

Los shows estarán atravesados por un recorrido emotivo por los hits que marcaron a su público desde los años 90, con temas icónicos como “Tal vez”, “María”, “Fuego de noche, nieve de día” y “Vente pa’ ca”.

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