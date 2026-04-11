EEUU e Irán retomarán las conversaciones de paz el domingo tras una maratónica jornada de casi 15 horas

Las conversaciones en Islamabad continuarán este domingo luego de más de 15 horas sin acuerdos y en medio de profundas diferencias entre ambas potencias.

Hoy 20:46

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar una tregua en el conflicto en Medio Oriente se extendieron sin resultados concretos, luego de tres rondas de diálogo y más de 15 horas de conversaciones en Islamabad, Pakistán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según medios iraníes, el encuentro concluyó por el momento sin avances decisivos y con “graves desacuerdos” entre las partes, especialmente en temas centrales como el control del estrecho de Ormuz, el programa nuclear y las condiciones para un alto el fuego duradero.

De acuerdo con la agencia semioficial Tasnim, las diferencias siguen siendo significativas tras el cierre de la última ronda, mientras que desde canales oficiales del gobierno iraní señalaron que las negociaciones continuarán “a pesar de algunas diferencias”, en un intento por sostener el proceso diplomático.

En ese marco, ambas delegaciones acordaron retomar el diálogo este domingo por la mañana, en línea con la propuesta de mediación impulsada por Pakistán, país que actúa como anfitrión y facilitador de las conversaciones.

Las negociaciones, consideradas históricas por tratarse de uno de los contactos más relevantes entre ambos países en décadas, se desarrollan en un contexto de alta tensión tras una guerra reciente que dejó miles de víctimas y puso en riesgo la estabilidad de toda la región.

Durante las reuniones, que se extendieron por más de 14 horas, tanto Washington como Teherán reconocieron que aún persisten diferencias clave, aunque manifestaron disposición a seguir dialogando para evitar una nueva escalada del conflicto.

Entre los principales puntos de conflicto aparecen el control del estratégico estrecho de Ormuz, la liberación de activos iraníes congelados, las sanciones económicas y las restricciones al programa nuclear, aspectos que dificultan la posibilidad de un acuerdo inmediato.

Las conversaciones forman parte de un proceso más amplio que busca consolidar un alto el fuego y avanzar hacia una solución definitiva del conflicto, en un escenario marcado por la desconfianza mutua y posiciones aún muy alejadas.