Petroleros lanzaron un paro por tiempo indeterminado en Santa Cruz

La medida fue votada por 6.000 trabajadores y paraliza la actividad en toda la provincia.

Hoy 20:06

El Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz resolvió iniciar un paro general por tiempo indeterminado en toda la provincia, tras una multitudinaria asamblea que reunió a unos 6.000 trabajadores. La medida implica la paralización total de la actividad y marca una escalada en el conflicto con las empresas del sector.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión fue anunciada por el secretario general Rafael Güenchenen, quien cuestionó con dureza a las operadoras por la falta de inversiones y el incumplimiento de los planes de perforación comprometidos para 2026. El dirigente aseguró que existen condiciones para que las empresas ejecuten inversiones por unos 1.200 millones de dólares.

Güenchenen también rechazó posibles recortes de personal y dejó en claro que el gremio no aceptará despidos. En esa línea, sostuvo que no permitirán que el ajuste recaiga sobre los trabajadores y planteó la necesidad de sostener los puestos laborales bajo el criterio de reemplazo inmediato ante cualquier baja.

Otro de los ejes del reclamo apunta al gobierno provincial, al que el sindicato le exigirá que revierta las concesiones de áreas a las empresas que no cumplan con sus obligaciones de inversión y empleo.

El conflicto se da en un contexto crítico: según advirtió el gremio, en Santa Cruz no se perfora un solo pozo desde hace casi dos años, lo que impacta de lleno en la producción y en la continuidad laboral dentro del sector. Además, el sindicato cuestionó el esquema de abandono y remediación acordado con YPF, al considerarlo insuficiente para sostener la actividad y garantizar los puestos de trabajo.

En paralelo, los petroleros reclamaron la apertura urgente de paritarias y advirtieron que no resignarán la discusión salarial en un escenario de caída de la actividad.

Tras la votación en la asamblea, el gremio confirmó el inicio de un plan de lucha que ya comenzó a regir en toda la provincia. La medida se mantendrá sin fecha de finalización hasta que las empresas y las autoridades convoquen a una mesa de negociación.

Días atrás, el Gobernador recibió a los CEOs y directivos de la totalidad de operadoras petroleras que trabajan en Santa Cruz: Horacio Marín y Lisandro Deleonardis, de YPF; Hugo Eurnekian y Rodrigo Fernández de CGC; Juan Martín Bulgheroni y Horacio García, de Pan American Energy; Ignacio Pedrozo y Cristóbal López, de Clear Petroleum; como así también Jorge Neuss, Juan Neuss y Gustavo Salerno, de Patagonia Resources.

Asistieron además Carlos Gilardone de Quintana Energy; Silvana Chacra de Roch SAU; Pablo Peralta y Eduardo Oliver, por Crown Point; Hugo Rodríguez de Brest; Gustavo Naves y Daniel Varas de Venoil; Miguel Pesce por Petrolera Santa María; Ricardo Andriano por Alpa Ingeniería; Santiago Egurza, de Azruge; y Pedro Martínez Cereijo de Alianza Petrolera.

Allí, se lanzó el programa “Mas producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”, que fija reglas claras para recuperar la producción de un sector que impacta fuertemente en las regalías provinciales.

Pero su rol institucional pone a Vidal en una encrucijada respecto de su posición en este conflicto. Sucede que fue secretario general del gremio antes de ser gobernador y a la vez necesita que las inversiones lleguen a la provincia. Con lo cual, queda en una situación muy incómoda para intervenir en el conflicto.

Vidal tiene parte de su estructura política atada al sindicato de Petroleros, porque viene de ahí y porque además es muy fuerte en la provincia.

El conflcito incluso puede escalar a otras provincias. Hay una conexión directa con el sindicato de Chubut, donde también hay conflictos latentes.

La Provincia necesita que se generen puestos de trabajo en el ámbito privado, pero desde todos los sectores reconocen que las empresas no están cumpliendo con lo pactado. “Cuando firmaron el barril de petróleo estaba a US$ 60 y ahora está cerca de los US$100″, remarcó a TN una fuente ligada al sindicato.