Trump afirmó que le “da igual” las negociaciones con Irán y aseguró que Estados Unidos “ya ganó” el conflicto

El presidente estadounidense relativizó el diálogo en Islamabad en medio de un frágil alto el fuego y fuertes tensiones por el futuro del acuerdo.

Hoy 18:58

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no le preocupa el desenlace de las negociaciones en curso con Irán y sostuvo que su país ya se impuso en el conflicto, en medio de un escenario diplomático complejo y aún incierto.

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“Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado”, declaró ante la prensa, al tiempo que afirmó que Estados Unidos “ganó de cualquier manera” tras haber “derrotado militarmente” a Irán.

Las declaraciones del mandatario se producen mientras se desarrollan conversaciones clave en Islamabad, Pakistán, donde ambas potencias buscan consolidar un alto el fuego luego de semanas de enfrentamientos que dejaron miles de víctimas y desestabilizaron la región.

El proceso diplomático se da tras una guerra de varias semanas que incluyó ataques cruzados, operaciones militares en distintos países de Medio Oriente y un fuerte impacto en la economía global, especialmente por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo.

En ese contexto, Trump volvió a mostrarse confiado en la posición de su país y relativizó la importancia de alcanzar un acuerdo, una postura que contrasta con los esfuerzos internacionales por sostener el diálogo y evitar una nueva escalada del conflicto.

Las negociaciones, mediadas por Pakistán, son consideradas históricas, ya que representan uno de los contactos de más alto nivel entre ambos países en décadas, aunque avanzan en medio de una profunda desconfianza y fuertes diferencias en temas centrales como el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y el control de rutas estratégicas.

Pese a algunos gestos de acercamiento, el futuro del acuerdo sigue siendo incierto y las declaraciones de Trump agregan un nuevo elemento de tensión a un proceso que ya se encuentra marcado por posiciones enfrentadas y un equilibrio extremadamente frágil.