Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 ABR 2026 | 26º
X
Somos Deporte

“Para algunos el plan terminó antes de tiempo…”, la cargada de Quimsa a Olímpico tras quedar eliminado de la Liga Nacional

La Fusión utilizó sus redes sociales para cargar al Negro luego de que quedara sin chances de ingresar a playoffs.

Hoy 16:25

La eliminación de Olímpico de la Liga Nacional de Básquet no pasó desapercibida en Santiago del Estero. Tras la caída ante San Martín en Corrientes, que dejó sin chances al equipo bandeño de meterse en playoffs, Quimsa aprovechó el momento y lanzó una picante cargada en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para algunos el plan terminó antes de tiempo… ¡Felices vacaciones! ¡Hola Playoffs, se viene la Fusión del profesor!”, publicó el club capitalino, en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

El posteo de Quimsa no fue casual. Llega como respuesta a una chicana previa de Olímpico, que tras ganar el clásico en La Banda, había publicado una imagen del “Profesor” de la serie La Casa de Papel, en alusión a Lucas Victoriano, entrenador del equipo fusionado.

Más allá de los resultados deportivos, la interacción entre ambos clubes refleja el folclore del básquet santiagueño, con dos instituciones que representan a la provincia en la elite nacional.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Club Ciclista Olímpico La Banda Liga Nacional de Básquet

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Vuelco fatal en la ruta 34 a la altura de Antajé: dos personas murieron y otras tres sufrieron heridas de gravedad
  2. 2. El tiempo para este lunes 13 de abril en Santiago del Estero: emiten una alerta amarilla por tormentas y posible granizo
  3. 3. Confirman presencia de fentanilo y agravan la imputación contra la enfermera acusada por la muerte de Patricia Leyría
  4. 4. La Banda vibró con un encuentro de autos clásicos y motos multimarca
  5. 5. Identificaron a los dos hinchas que murieron en el trágico choque y vuelco en la Ruta 34
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT