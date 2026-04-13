“Para algunos el plan terminó antes de tiempo…”, la cargada de Quimsa a Olímpico tras quedar eliminado de la Liga Nacional

La Fusión utilizó sus redes sociales para cargar al Negro luego de que quedara sin chances de ingresar a playoffs.

Hoy 16:25

La eliminación de Olímpico de la Liga Nacional de Básquet no pasó desapercibida en Santiago del Estero. Tras la caída ante San Martín en Corrientes, que dejó sin chances al equipo bandeño de meterse en playoffs, Quimsa aprovechó el momento y lanzó una picante cargada en redes sociales.

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“Para algunos el plan terminó antes de tiempo… ¡Felices vacaciones! ¡Hola Playoffs, se viene la Fusión del profesor!”, publicó el club capitalino, en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

El posteo de Quimsa no fue casual. Llega como respuesta a una chicana previa de Olímpico, que tras ganar el clásico en La Banda, había publicado una imagen del “Profesor” de la serie La Casa de Papel, en alusión a Lucas Victoriano, entrenador del equipo fusionado.

Más allá de los resultados deportivos, la interacción entre ambos clubes refleja el folclore del básquet santiagueño, con dos instituciones que representan a la provincia en la elite nacional.