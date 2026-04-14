La autocrítica del presidente de Olímpico tras la eliminación de la Liga Nacional: “No se cumplieron los objetivos deportivos”

Mario Piotti Suárez analizó la temporada del Negro, explicó los motivos del rendimiento irregular y no descartó la posibilidad de continuar en el cargo.

Hoy 13:01

El presidente de Olímpico de La Banda, Mario Pastor Suárez, realizó un balance de la temporada 2025/26 en la Liga Nacional de Básquet, en la que el equipo no logró clasificar a los playoffs.

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En diálogo con el programa "Buen Día Santiago" que se emite por Radio Panorama, el dirigente reconoció el sabor amargo que dejó la campaña y analizó los factores que condicionaron el rendimiento.

“Queda un gusto amargo porque no se cumplieron los objetivos deportivos que teníamos pensados en esta temporada. Siempre buscamos mejorar año a año, pero esto es deporte y muchas veces los resultados no acompañan”, expresó.

Un balance con aspectos positivos y negativos

Al momento de hacer un análisis más profundo, Suárez destacó que el balance debe ser integral.

“Primero hay que agradecer el poder competir. Es importante el acompañamiento del gobierno provincial, de los sponsors, de la gente, de los dirigentes, entrenadores y jugadores. Todo balance tiene aspectos positivos y negativos”, señaló.

En cuanto a los números, detalló: “Tuvimos un récord de 15 victorias y 21 derrotas en 36 partidos. Finalizamos con 51 puntos en el puesto 13, a un paso de la clasificación a los playoffs, que era nuestro objetivo principal”.

Lesiones, recambio y falta de resultados

El presidente explicó que el equipo se vio afectado por diferentes factores a lo largo de la temporada.

“Se armó un plantel competitivo dentro de nuestras posibilidades, pero las lesiones influyeron mucho. Jugamos partidos importantes con un equipo diezmado, incluso con tres fichas menos. Eso impacta en el rendimiento”, afirmó.

Y agregó: “No es una excusa, es una realidad. También hubo partidos que se nos escaparon, tanto de visitante como de local, que podríamos haber cerrado mejor”.

Además, remarcó la falta de experiencia en momentos clave: “Tenemos muchos jugadores jóvenes, con talento, pero sin experiencia en instancias decisivas, y eso también pesa en los resultados”.

El proyecto deportivo y la continuidad

Entre los puntos positivos, Suárez destacó la incorporación del entrenador Martín Villagrán y del mánager Eduardo Villares.

“Son decisiones importantes que antes no teníamos. Martín es una excelente persona, muy trabajador, y ha demostrado mucha responsabilidad en la conducción del equipo”, valoró.

Sin embargo, fue cauto sobre su continuidad: “Mi gestión termina en agosto y no puedo asegurar nada. Si continúo, analizaremos el proyecto”.

El futuro del club

El dirigente confirmó que las elecciones en el club se realizarán a fines de agosto y dejó en claro que la decisión no depende de él.

“Los socios y van a determinar quiénes van a conducir el club. Ojalá haya un proyecto superador, porque Olímpico es una institución muy importante”, sostuvo.

También remarcó su compromiso durante la gestión: “Trabajé con mucha responsabilidad, transparencia y dedicación. Quizás los resultados no fueron los mejores, pero la gestión fue seria”.

“La institución está por encima de lo deportivo”

Por último, el máximo mandatario del Negro bandeño dejó una definición fuerte sobre la política del club.

“Siempre priorizamos la institución por sobre lo deportivo. Podríamos haber contratado más figuras, pero fuimos austeros y responsables con el presupuesto”, explicó.

Y cerró con un mensaje a los hinchas: “Olímpico es una marca nacional y representa a la provincia. Es importante que la gente acompañe, porque estos equipos son de todos”.