Estudiantes de Estación Simbolar recibieron las tablets del programa Metas Digitales

Cerca de 18 alumnos que cursan el sexto año de la Escuela Técnica N° 13 “Prof. Julio Olivera” recibieron este lunes las tablets otorgadas por el Gobierno de la provincia a través del programa Metas Digitales.

14/04/2026

La gestión del gobernador Elías Suárez cuenta en esta importante comunidad del departamento Banda con el acompañamiento del comisionado municipal Omar Alderete, quien participó de la ceremonia de entrega de las tablets, junto con padres y docentes con quienes pudo compartir este momento.

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El acto se realizó en la sede del Comisión Municipal de Estación Simbolar, donde Alderete dio la bienvenida al rector del establecimiento, Prof. Orlando Paz, a los docentes, padres y a todos los alumnos de esta institución.

En este marco, el comisionado destacó la importancia de este programa que se lleva adelante a través del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, con el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes y garantizar su derecho a la información para ampliar sus conocimientos.