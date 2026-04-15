La sensación de comprender

Nunca las sociedades humanas estuvieron tan entrelazadas. Nunca los procesos políticos, económicos, tecnológicos y culturales interactuaron con una densidad semejante.

Hoy 04:35

Por Sebastián Carranza, en diario Clarín

Tiempos convulsos como los que habitamos me ha tocado estudiarlos muchas veces, pero rara vez vivirlos con la intensidad con que hoy se presentan. Quizás haya en esta impresión un sesgo inevitable de quien todavía transita los primeros tramos de su vida adulta, esa etapa en la que la historia comienza a dejar de ser únicamente materia de estudio para convertirse también en experiencia.

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Sin embargo, incluso admitiendo esa cautela, no puedo evitar cierta perplejidad ante una paradoja que parece insinuarse en estos días: cuanto más complejo se vuelve el mundo, más simples parecen volverse nuestras interpretaciones de él.

Basta observar con un poco de detenimiento la trama de interdependencias que atraviesa nuestra vida cotidiana. Nunca las sociedades humanas estuvieron tan entrelazadas. Nunca los procesos políticos, económicos, tecnológicos y culturales interactuaron con una densidad semejante.

Una mala decisión tomada en un despacho puede alterar expectativas electorales a miles de kilómetros; una tensión geopolítica reconfigura mercados energéticos que terminan, luego de varios eslabones, reflejándose en el precio del café que acompaña estas líneas. Todo parece moverse dentro de una red de conexiones cada vez más espesa, donde cada fenómeno se enlaza con otros de maneras que rara vez pueden aislarse sin empobrecer su sentido.

Sin embargo, mientras esa complejidad se expande, la conversación pública parece seguir el camino inverso. A medida que la realidad se vuelve más intrincada, proliferan relatos que la reducen a unos pocos hilos fácilmente identificables. Es como si, ante la densidad creciente de lo real, el pensamiento buscara refugio en versiones cada vez más elementales de lo que ocurre.

De ese modo, la simplificación no solo ordena la realidad: también produce una sensación de certeza que rara vez guarda proporción con la complejidad de los fenómenos que pretende explicar.

Comprender ha sido siempre el combustible silencioso de las generaciones que intentaron orientarse en su tiempo. Más que una inclinación intelectual, es una forma de responsabilidad frente al presente.

Significa resistirse a la tentación de la explicación inmediata, aceptar que la realidad rara vez se deja capturar por un único relato y reconocer, con cierta humildad frente a lo real, que las sociedades se mueven dentro de tramas de relaciones interdependientes mucho más complejas de lo que nuestras categorías suelen admitir.

Las grandes herramientas con las que aprendimos a pensar el mundo moderno nacieron precisamente de esa conciencia como la crítica histórica, el análisis comparativo y la observación científica. Más que ofrecer certezas definitivas, cultivaban una forma de prudencia intelectual frente a la complejidad del mundo.

Ese legado no garantizó aciertos permanentes, pero sí preservó la intuición de que el mundo merece ser comprendido en su complejidad, aun sabiendo que nuestras propias formas de pensarlo ya lo simplifican inevitablemente.

El presente, sin embargo, parece tensionar esa herencia de una manera particular. En nuestra época, esta que nos pertenece, la velocidad de los acontecimientos excede con frecuencia nuestra capacidad de asimilarlos. Se instala así una suerte de sincronía perdida en la que el mundo parece avanzar más rápido de lo que nuestras categorías alcanzan a procesar.

Es precisamente en ese desajuste donde aparece una tentación que nos atraviesa —y con ella a buena parte de la cultura pública contemporánea—la de sustituir la comprensión por la sensación de comprender.

La diferencia entre ambas es profunda. Comprender requiere paciencia; exige aceptar zonas de incertidumbre y admitir que las explicaciones completas rara vez existen. La sensación de comprender, en cambio, ofrece una gratificación inmediata. Permite organizar la realidad mediante relatos claros, identificar responsables visibles y traducir procesos complejos en síntesis fáciles de repetir. Quizás por eso las certezas se multiplican precisamente cuando el mundo se vuelve más difícil de descifrar.

La simplificación termina presentándose como una forma de descanso frente al vértigo que provoca la complejidad del mundo. Pero ese descanso tiene un precio. Las ideas, en lugar de ayudarnos a explorar la realidad, comienzan a funcionar como refugios frente a ella.

Quizás a algo parecido se refería el gran poeta español Antonio Machado cuando, en apenas tres versos, dejó planteada una intuición tan sencilla como exigente:

¿Tu verdad? No, la verdad,

y ven conmigo a buscarla.

La tuya, guárdatela.

En este presente saturado de certezas, pensar —quizás más que nunca— exige reconciliarnos con una incomodidad que nuestro tiempo parece empeñado en evitar. Significa aceptar que las realidades que habitamos son más densas, contradictorias y entrelazadas de lo que nuestras explicaciones habituales suelen admitir. Pensar supone, en el fondo, convivir con esa incomodidad sin buscar refugio inmediato en relatos que la disipen demasiado pronto.

Tal vez ahí resida uno de los desafíos más delicados de nuestra época: no simplificar el mundo para hacerlo soportable, sino aprender a habitar su complejidad sin renunciar al esfuerzo por comprenderlo.

Solo así comienza también nuestra responsabilidad frente a él.

Quizás este tiempo nos arroje a la incertidumbre precisamente cuando creemos haber acumulado demasiadas certezas. Y tal vez la mejor manera de atravesarlo sea, paradójicamente, haciéndonos más preguntas.