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Quimsa venció a Instituto y se metió en los cuartos de final de la Liga Nacional

La Fusión se impuso 79 a 78 en un partidazo por la máxima categoría del básquet argentino.

Hoy 23:28

Quimsa se quedó con un triunfazo al vencer a Instituto 79/78 y se metió en cuartos de final de la Liga Nacional.

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Instituto comenzó el juego con una energia altísima y rápidamente se puso 8/0.

Quimsa buscaba entrar en ritmo pero Instituto estaba imparable con Monacchi y Saiz y volvió a escaparse sacando una diferencia de 15 puntos.

La Fusión no hacía pie y se mostraba con muchas dudas en defensa. 29/15 terminó el primero.

En el segundo cuarto Quimsa ajustó la defensa y tuvo a un Robinson en llamas que con sus bombas puso a la Fusión a tiro.

Tras ir cayendo por 15 puntos los de Victoriano limaron la brecha a 5 y se fueron al descanso largo con el partido en 45/40 a favor de la Gloria.

Quimsa en el tercer cuarto salió con otra actitud y comenzaron a aparecer Meyinsse y Freeman.

La Fusión logró pasar al frente por primera vez en la noche con lanzamientos desde la línea de Orresta.

Las cosas seguían muy parejas en el Sandrin y no lograban despegarse. Con el partido empatado en 57 ingresaron a jugar el definitorio.

El cierre fue palo a palo, Quimsa dio una enorme muestra de carácter tras ir perdieron en la mayor parte del encuentro. Con dos lanzamientos desde la línea de Solanas, la Fusión se quedó con un triunfazo para meterse en cuartos de final y cerca del número uno de la fase regular.

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