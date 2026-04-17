Argentinos Juniors derrotó a Atlético Tucumán y dio un paso clave hacia playoffs

El Bicho se impuso por 1 a 0 en La Paternal para afianzarse en zona de clasificación.

18/04/2026

Argentinos Juniors derrotó esta noche por 1 a 0 a Atlético Tucumán, en condición de local, por una nueva fecha de la Liga Profesional, y sumó tres puntos importantes en su objetivo de meterse en la próxima instancia del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputó en el estadio Diego Armando Maradona, de Buenos Aires, con arbitraje de Bruno Amiconi.

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El único gol del partido lo marcó Tomás Molina, a los 61 minutos, para destrabar un desarrollo cerrado y darle el triunfo al equipo dirigido por Nicolás Diez.

El conjunto de La Paternal fue claramente superior en el desarrollo. El dato llamativo en las estadísticas oficiales del partido confirma que tuvo 69,9 por ciento de posesión, remató 13 veces contra apenas cuatro de su rival y terminó con seis tiros al arco, mientras que Atlético Tucumán no registró disparos entre los tres palos.

Con este resultado, Argentinos Juniors llegó a 23 puntos y se mantuvo en la zona alta de la tabla, mientras que Atlético Tucumán quedó con 10 unidades, comprometido en la parte baja de la clasificación.

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