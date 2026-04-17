La emoción de Franco Colapinto por la exhibición en Buenos Aires: “Es un sueño hecho realidad”

El piloto de Alpine se prepara para el show que tendrá lugar el 26 de abril en el barrio porteño de Palermo.

Hoy 22:51

El automovilismo argentino vivirá un momento histórico. Franco Colapinto encabezará una exhibición con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires el próximo domingo 26 de abril, en la previa del Gran Premio de Miami.

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De esta manera, el joven piloto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 en el país, en un evento que ya genera enorme expectativa y que contará con la presencia de miles de fanáticos.

“Es un sueño hecho realidad poder llevar un Fórmula 1 a mi país”, expresó Colapinto en redes sociales, donde también adelantó su emoción por el evento. “Es muy complicado para todos los argentinos ir a Europa. Es una posibilidad de llevarles un show y mostrarles lo que hace un F1 de tan cerca”, agregó.

Cómo será el circuito

El espectáculo tendrá lugar en un circuito urbano especialmente diseñado, que fue ampliado ante la alta demanda de público. El trazado original de 2 kilómetros sumó 900 metros adicionales sobre Avenida del Libertador, con el objetivo de mejorar la circulación y permitir mayor acceso.

El recorrido abarcará desde el puente de Libertador a metros de Bullrich hasta la zona de Casares/Ugarteche, e incluirá además un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

Si bien habrá sectores preferenciales pagos, también se habilitarán amplias zonas gratuitas, y los organizadores estiman una convocatoria cercana al medio millón de personas.

El auto que manejará

Colapinto se subirá a un Lotus E20, un monoplaza de la temporada 2012 que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. Según el reglamento, no se pueden utilizar autos actuales fuera de competencia oficial.

La exhibición marcará el regreso de un Fórmula 1 a Buenos Aires después de más de una década. La última vez fue en diciembre de 2011, cuando Daniel Ricciardo manejó un Red Bull RB7, el mismo con el que Sebastian Vettel fue campeón ese año.

Cuándo corre el GP de Miami

Luego de su paso por Argentina, Colapinto viajará a Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Miami, con el siguiente cronograma:

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres 1: 13.30 a 14.30

Clasificación sprint: 17.30

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17.00

Todos los horarios corresponden a la Argentina.