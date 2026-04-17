El mensaje de Messi luego de convertirse en dueño de un club del ascenso español

Después del anuncio oficial del club de la quinta categoría de España, el capitán de la Selección argentina reaccionó en sus redes sociales.

17/04/2026

Lionel Messi volvió a sorprender fuera de las canchas y se transformó en el nuevo propietario del UE Cornellá, club del ascenso de España. De esta manera, el campeón del mundo suma una nueva apuesta deportiva a sus inversiones previas en Deportivo LSM de Uruguay y Leones de Rosario.

La llegada de Messi provocó una verdadera revolución en la institución catalana, que pasó de un escenario de incertidumbre a ubicarse en el centro de la escena internacional. La noticia recorrió el mundo y posicionó al club como uno de los temas más comentados del fútbol europeo.

El actual futbolista de Inter Miami también dejó en claro su compromiso con el proyecto. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió el comunicado del club anunciándolo como nuevo dueño y arrobó a la institución, un gesto que tuvo enorme repercusión.

El impacto fue inmediato en las redes sociales. En Instagram, el club pasó de menos de 40 mil seguidores a 313 mil. En X, creció de 21 mil a 45.700, mientras que en Facebook subió de 11 mil a 30 mil. En pocas horas, el efecto Messi ya se hizo sentir.

Cómo nació el UE Cornellá, el nuevo club de Messi

El UE Cornellá fue fundado oficialmente en 1951, aunque sus raíces se remontan a 1923, producto de la unión de distintas entidades locales como el CF Cornellá, la Académia Junyent y el Atlético Padró, además de la posterior incorporación de la Escuela Sant Miquel.

En sus primeros años, la entidad fue conocida como FC Cables Eléctricos, vinculada a una empresa que luego pasó a formar parte de Pirelli y General Cable. El 15 de abril de 1923 adoptó el nombre de Atlético Cornellá FC, etapa en la que también desarrollaba disciplinas como ciclismo y atletismo.

Con la llegada de Lionel Messi, el club inicia una nueva era y sueña con crecer deportiva e institucionalmente bajo la conducción del mejor futbolista de la historia.