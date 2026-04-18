Atraparon a "Didi" y el "Chino": persecución, allanamientos y secuestros en Añatuya

En un megaoperativo coordinado por la División Robo y Hurto, atraparon a los sospechosos de un violento asalto. Intentos de fuga, secuestro de vehículos y una captura en plena zona rural.

Hoy 15:11

La tranquilidad de la mañana de este 18 de abril, se vio interrumpida por el rugir de los patrulleros en el Barrio Obrero. Bajo el mando del Comisario Inspector Carlos Díaz, un fuerte contingente policial ejecutó un oficio judicial de "Allanamiento, Secuestro y Detención" que terminó con los presuntos responsables de un grave robo calificado tras las rejas.

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El primer objetivo fue el domicilio de Diego Darío Coman, alias "Didi" (19). Al notar la presencia de los efectivos de la D.S.C. N° 18, el sospechoso intentó una maniobra desesperada: saltó muros e intentó perderse entre los techos de las viviendas linderas. Sin embargo, el cerco policial fue más rápido. "Didi" fue reducido a pocos metros del lugar junto a su hermano, Nelson Ariel Coman, quien también intentó entorpecer el procedimiento dándose a la fuga.

La investigación continuó en la calle Bolívar, domicilio de Claudio Emanuel Paz, conocido como "Chino". Aunque el sospechoso no se encontraba en el inmueble al momento del arribo policial, los uniformados hallaron una evidencia clave: una motocicleta marca Brava, dominio 750-GTX, totalmente desmantelada (sin "cachas") y con los números de motor limados, técnica habitual utilizada para ocultar el origen ilícito de vehículos robados.

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Tras recabar información de inteligencia, la brigada supo que el "Chino" Paz se había refugiado en la profundidad de la zona rural. Los efectivos se desplazaron 20 kilómetros por la Ruta Provincial N° 92 hasta el establecimiento “El Viejo Pastor”.

Allí, con la autorización del encargado, la policía sorprendió al prófugo de 21 años. En el lugar, no solo se procedió a su inmediata detención, sino que se logró recuperar la pieza central del legajo judicial: una Yamaha T110, el vehículo que habría sido sustraído a Wilson Iván Aragón.

Situación judicial

La fiscal a cargo, la Dra. Alejandra Sobrero, dispuso medidas firmes: "Didi" Coman y el "Chino" Paz continuarán detenidos bajo el cargo de Robo Calificado.

Ariel Coman recuperará la libertad en las próximas horas tras ser identificado, quedando supeditado a la causa.

Las motocicletas quedaron depositadas en las dependencias de la Comisaría 41 y 42 para las pericias correspondientes.

Este golpe policial representa un alivio para los vecinos de Añatuya, tras una seguidilla de hechos delictivos que habían puesto en alerta al Departamento Taboada.