Rentas de la Capital recordó la obligatoriedad de exhibir la oblea comercial en los negocios

La Dirección General de Rentas instó a los contribuyentes a mantener visible la documentación en sus establecimientos para facilitar las tareas de control y evitar sanciones por incumplimientos formales.

Hoy 23:28

La Dirección General de Rentas de la Capital recordó a los comerciantes de la ciudad que es obligatoria la exhibición de la oblea comercial en un lugar visible del acceso a cada establecimiento, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

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Desde el organismo señalaron que la correcta colocación de la oblea permite agilizar las tareas de control e inspección que realizan los agentes municipales, favoreciendo el normal desarrollo de la actividad comercial y contribuyendo al orden administrativo.

Asimismo, indicaron que contar con la documentación actualizada y exhibida de manera adecuada ayuda a evitar inconvenientes y posibles sanciones derivadas de incumplimientos formales relacionados con la habilitación y el funcionamiento de los comercios.

Las autoridades recordaron además que las obleas comerciales pueden gestionarse de manera rápida y sencilla a través de la sección de Autogestión disponible en el sitio web oficial de la Dirección General de Rentas.

Para obtenerla, los contribuyentes deben encontrarse al día con el pago de las tasas correspondientes. Una vez emitida, la oblea tiene una vigencia de un año, por lo que debe renovarse al cumplirse ese plazo para mantener su validez.

Desde la repartición destacaron la importancia de cumplir con este requisito, ya que constituye una herramienta fundamental para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la regularización de la actividad comercial y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la ciudad.