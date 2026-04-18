Un Racing golpeado visita a un necesitado Aldosivi con la obligación de levantarse

La Academia, que viene de caer en el Apertura y en la Sudamericana, enfrenta a un Tiburón que todavía no ganó.

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Aldosivi y Racing Club protagonizarán este domingo un duelo clave por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en un contexto donde ambos necesitan sumar con urgencia.

El partido se jugará desde las 13:30 en el estadio José María Minella, con televisación de TNT Sports.

Un presente crítico para el Tiburón

Aldosivi atraviesa una temporada muy complicada: todavía no ganó en el campeonato, suma seis empates y siete derrotas, y es uno de los peores equipos del torneo junto a Deportivo Riestra.

Los malos resultados provocaron la salida de Guillermo Farré y la llegada de Israel Damonte, aunque el cambio no logró revertir la situación: desde su asunción, el equipo apenas sumó un punto sobre nueve posibles.

Sin chances de clasificar a los playoffs, el objetivo del conjunto marplatense pasa por sumar para escaparle al descenso, ya que se encuentra anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios.

Racing, sin margen de error

La Academia tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo de Gustavo Costas viene de una serie irregular, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos, y necesita una victoria para seguir con chances de meterse en los octavos de final.

Actualmente, Racing se ubica noveno en la Zona B con 18 puntos, a solo dos unidades del sexto lugar, por lo que un triunfo lo devolvería a la pelea por la clasificación.

El equipo de Avellaneda tuvo un breve respiro tras ganarle a Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana, pero las caídas ante River y Botafogo volvieron a sembrar dudas.

Datos del partido