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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ABR 2026 | 24º
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Rosario Central quiere dar otro paso hacia los playoffs ante un Sarmiento que sueña

El Canalla recibe al Verde de Junín en la continuidad de la fecha 15 del Torneo Apertura.

Hoy 00:00

Rosario Central buscará este domingo un triunfo clave cuando reciba a Sarmiento de Junín desde las 20.30, en el estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El equipo dirigido por Jorge Almirón llega entonado tras su victoria en Paraguay ante Libertad, resultado que le permitió sostener el invicto, aunque también dejó en evidencia una falta de eficacia de cara al arco rival.

Con una victoria, el Canalla alcanzaría los 24 puntos, una cifra que lo dejaría prácticamente clasificado a los playoffs. En ese contexto, el mediocampista Franco Ibarra se consolida como pieza clave, mientras que el equipo aguarda por el regreso de Ángel Di María.

Por su parte, Sarmiento llega con la necesidad de sumar para seguir soñando. El conjunto de Facundo Sava muestra dos caras: es fuerte como local, pero baja considerablemente su rendimiento fuera de Junín.

Actualmente, el Verde se encuentra en la parte baja de la Zona B, aunque todavía mantiene chances de pelear por un lugar entre los ocho mejores. Su principal carta ofensiva es Junior Marabel, goleador del equipo.

Datos del partido

  • Hora: 20.30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Ariel Penel
  • Estadio: Gigante de Arroyito


TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Rosario Central Club Atlético Sarmiento de Junín

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