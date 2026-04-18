Talleres buscará quedar a un paso de los octavos ante un Riestra que aún no ganó

La T recibe al Malevo desde las 20:30 en el Kempes, en un duelo con realidades opuestas en el Apertura.

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Talleres de Córdoba buscará este domingo dar otro paso firme en el Torneo Apertura cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 20:30, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 15.

El equipo dirigido por Carlos Tevez atraviesa un buen momento: viene de vencer 2-1 a Defensa y Justicia en Florencio Varela y se ubica quinto en la Zona A con 21 puntos, a solo cuatro del líder.

Además, la T solo perdió uno de sus últimos seis partidos y, de ganar, quedará muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final, objetivo inmediato en la recta final de la fase regular.

Riestra, con la mira en la Sudamericana

Del otro lado, Riestra atraviesa una temporada muy complicada en el ámbito local. No ganó en todo el campeonato y suma apenas siete puntos en 13 fechas, lo que lo ubica entre los peores equipos del torneo.

Sin chances de pelear por los playoffs, el conjunto del Bajo Flores apunta a cerrar el Apertura de la mejor manera, aunque gran parte de su energía está puesta en la Copa Sudamericana, donde hizo su debut histórico.

En su estreno internacional, empató 0-0 ante Palestino y luego cayó 1-0 frente a Gremio en Porto Alegre, en un partido que marcó un hito para la institución.

Datos del partido