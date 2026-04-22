Trump dijo que es “posible” retomar las negociaciones con Irán, pero Teherán condicionó el diálogo al fin del bloqueo

El mandatario estadounidense explicó que la extensión del alto el fuego busca dar margen para que el liderazgo iraní logre superar sus divisiones internas y formule una propuesta única en la mesa de negociación.

Hoy 16:46

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la posibilidad de reanudar el diálogo con Irán sigue abierta y que la próxima ronda de conversaciones podría concretarse en cuestión de horas si Teherán presenta una postura clara y consensuada.

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“Es posible”, respondió Trump al diario The New York Post al ser consultado sobre la inminencia de un nuevo encuentro en Islamabad, previsto para los próximos días.

El mandatario estadounidense explicó que la extensión del alto el fuego busca dar margen para que el liderazgo iraní logre superar sus divisiones internas y formule una propuesta única en la mesa de negociación.

La decisión de prolongar la tregua fue adoptada a pocas horas de que expirara el plazo inicial, aunque Trump había declarado previamente su intención de no renovarla y de estar dispuesto a retomar la ofensiva militar.

Sin embargo, la presión diplomática de Pakistán y la falta de avances concretos llevaron a Washington a optar por la cautela.

“He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas a mantener el bloqueo y, en todos los demás aspectos, estar listas. Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, indicó Trump en su declaración de este martes.