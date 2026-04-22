Sarmiento de La Banda ya tiene todo confirmado para visitar a Bartolomé Mitre en Misiones

El Profe visitará al líder por la sexta fecha del Federal A en busca de salir del fondo de la tabla.

Hoy 19:00

Sarmiento de La Banda ya tiene todo confirmado para su próximo compromiso en el Torneo Federal A, donde enfrentará al líder de la Zona 2, Bartolomé Mitre de Posadas, en condición de visitante.

El encuentro se disputará el domingo 26 de abril a las 16:30, en un partido clave para el conjunto bandeño que necesita comenzar a sumar para salir del fondo de la tabla.

La terna arbitral estará encabezada por Leandro Andrés Sosa Abrile (Pascanas), quien será el juez principal. Lo acompañarán como asistentes Emanuel José Serale (Córdoba) y Evelyn Romina Luján (Deán Funes), mientras que el cuarto árbitro será Nicolás Matías Sosa (Corrientes).

El presente del Profe no es el mejor. Se ubica último en su zona con apenas 2 puntos, producto de dos empates y dos derrotas, ambos igualados en condición de local. Además, viene de quedar libre en la última jornada, por lo que buscará aprovechar este duelo para cortar la mala racha.

Del otro lado estará un Bartolomé Mitre que llega como líder y con un presente sólido, lo que convierte al partido en un desafío exigente para Sarmiento, que necesita reaccionar cuanto antes si quiere mantenerse en la pelea.