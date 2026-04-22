El Colegio La Asunción inició un trienio de celebraciones rumbo a sus grandes aniversarios

Con una jornada institucional, la comunidad educativa dio comienzo a una serie de actividades que se extenderán hasta 2028, en el marco de importantes hitos históricos.

Hoy 19:23

El Colegio La Asunción puso en marcha un trienio de celebraciones que marcará una etapa significativa en su historia institucional, conmemorando una serie de aniversarios que reflejan su trayectoria educativa y social en Santiago del Estero.

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El puntapié inicial tuvo lugar durante el último fin de semana, con una jornada especial destinada a todo el personal del establecimiento. En la ocasión, los participantes recorrieron distintos espacios del colegio donde se expusieron documentos y objetos históricos que narran la evolución de la institución desde sus orígenes hasta la actualidad.

Este ciclo de conmemoraciones comienza en 2026 con los 75 años de la creación de los niveles Inicial y Primario. Continuará en 2027 con los 140 años de la fundación de las Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús, y culminará en 2028 con el 40° aniversario del Nivel Secundario, en coincidencia con los 130 años de la llegada de la congregación a la provincia.

En ese entonces, las hermanas iniciaron su obra en Santiago del Estero con la apertura de una casa destinada a albergar a niñas en situación de vulnerabilidad. Con el paso del tiempo, esa iniciativa fue creciendo hasta consolidarse como una institución educativa de referencia.

La jornada también contó con la presencia de figuras clave en la historia del colegio, como Juana Vallejo, rectora fundante del Nivel Secundario; Bilma Castaño, colaboradora de las hermanas; y docentes recientemente jubiladas como Adriana Arias y Silvia Tolosa. Sus testimonios pusieron en valor el sentido de comunidad que caracteriza a la institución y destacaron el compromiso de quienes formaron y forman parte de su desarrollo.

Desde la institución adelantaron que, en el marco de este trienio, se llevarán a cabo diversas actividades y eventos destinados a egresados y al personal, bajo el lema “Educar en la memoria custodiar la esperanza”, que sintetiza el espíritu de esta etapa conmemorativa.