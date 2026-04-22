El mensaje de Javier Milei tras enviar la reforma electoral al Senado: “Hay que corregir un sistema viciado”

La eliminación de las PASO, Ficha Limpia, la modificación de los partidos políticos y sus financiamientos fueron algunos de los puntos destacados por el Presidente.

Hoy 20:39

Luego de que el proyecto de reforma electoral fuera enviado al Senado, Javier Milei publicó una carta donde aseguró que la iniciativa está destinada a “corregir un sistema viciado de raíz”.

A través de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, Milei enumeró las medidas más importantes que contiene la ley con el objetivo de que “la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.

El mandatario sostuvo que el sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: “Es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política”.

En ese sentido, el Gobierno cuestionó la existencia de un sistema hecho a medida para que “la política se proteja a si misma” y recordó que el Presidente fue electo con el mandato de “terminar con los privilegios de la casta”.

“Esta reforma es un paso crucial en este camino. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos, que la política vuelva a estar al servicio de la gente”, finaliza el comunicado.