Video: un participante de un reality atacó a una compañera en vivo y tuvo que intervenir personal de seguridad

El violento episodio, que se viralizó en redes, generó conmoción y reavivó el debate sobre los límites de los realities tipo Gran Hermano.

Hoy 21:06

Un impactante hecho de violencia ocurrido dentro del reality serbio Elita generó repudio a nivel internacional, luego de que se difundiera un video en el que un participante agrede físicamente a una compañera durante una transmisión en vivo.

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Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran al hombre encima de la mujer, sujetándola del cuello con extrema violencia y poniéndola en una situación de riesgo. Todo ocurrió frente a las cámaras, sin cortes ni edición, lo que incrementó la conmoción entre los espectadores.

En el registro se escucha al agresor insultar a la víctima mientras la inmoviliza, en una escena que obligó a la inmediata intervención del personal de seguridad. Dos agentes ingresaron al lugar para separarlo y recriminarle su conducta antes de retirarlo del ambiente.

A pesar del shock, la mujer logró responderle con firmeza y exigió que lo mantuvieran alejado. Según se observa en el video, también dejó en claro su rechazo a la agresión y su decisión de no tolerar ese tipo de situaciones.

Lejos de calmarse, el participante volvió a increparla minutos después en otro sector de la casa, lo que terminó de encender la indignación del público.

El episodio reabrió la discusión sobre los límites en este tipo de formatos televisivos, especialmente en aquellos que, como Gran Hermano, exponen la convivencia extrema como parte central del espectáculo.