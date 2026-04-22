Preocupación por la salud de Susana Giménez: deberá ser operada y su presencia en el Mundial 2026 es incierta

La diva, de 82 años, sería intervenida en los próximos días por un problema físico de larga data. En Telefe ya analizan alternativas para la cobertura del torneo.

Hoy 20:22

A pocas semanas del Mundial 2026, la salud de Susana Giménez encendió señales de alerta y generó inquietud tanto en su entorno como en el canal que planeaba contar con su presencia en la cobertura del evento.

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Según trascendió en el programa A la Tarde, la conductora viajó recientemente a Europa para tratar una dolencia que arrastra desde hace años. El periodista Luis Bremer detalló que la diva consultó a un especialista en España por problemas en una vértebra y una rodilla.

Durante su estadía, se sometió a un tratamiento innovador con varias sesiones, pero los resultados no habrían sido los esperados. A su regreso al país, el panorama cambió y la opción de una cirugía volvió a cobrar fuerza. “Tiene que volver a quirófano”, afirmaron, señalando que la intervención sería inminente.

Incluso, ya habría una fecha tentativa: la operación podría realizarse entre el lunes y el martes próximos, lo que abre interrogantes sobre los tiempos de recuperación y su eventual participación en la cita deportiva.

El cuadro físico no es nuevo y ya había generado dudas en compromisos anteriores. La exigencia que implican los viajes, las largas caminatas y las extensas jornadas de trabajo durante un Mundial vuelven a poner en duda su presencia.

En este contexto, en Telefe ya estarían evaluando alternativas. De acuerdo a lo informado por Santiago Sposato, la señal analiza darle mayor protagonismo a Marley y Ian Lucas en la conducción del evento.

Cabe recordar que semanas atrás, la propia conductora había manifestado su intención de viajar al Mundial, aunque también dejó entrever que no tenía demasiadas ganas de trabajar durante este año.

Con una intervención quirúrgica en puerta y la incertidumbre sobre su evolución, el futuro de la diva en uno de los eventos más importantes del deporte mundial quedó envuelto en dudas.