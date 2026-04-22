Identificó a uno de los ladrones de su bicicleta y logró detenerlo

El damnificado revisó las cámaras de seguridad y vio a quien le sustrajo su bicicleta marca SLP, rodado 29. Halló a uno de los sospechosos en la calle y lo redujo.

Hoy 19:32

Un vecino del barrio Herrera El Alto denunció un robo ocurrido en la madrugada y logró identificar al presunto autor gracias a registros fílmicos, lo que derivó en su posterior aprehensión.

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El hecho fue denunciado un vecino de calle Gregorio Díaz al 500. Según manifestó, alrededor de las 2 se retiró a descansar dejando su vivienda correctamente asegurada, pero al despertar a las 6:30 advirtió que personas desconocidas habían violentado el portón principal de ingreso.

Del interior del domicilio le sustrajeron una bicicleta marca SLP, rodado 29, color negro con manoplas naranjas.

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Tras el hecho, el damnificado accedió a cámaras de seguridad de un vecino, donde se observa a tres individuos merodeando la zona durante la madrugada. En las imágenes, logró reconocer a uno de ellos como César Oscar Córdoba (33), alias “Porteño”, domiciliado en barrio Progreso.

De acuerdo a las filmaciones, uno de los sujetos se retira del inmueble con el rodado sustraído, en compañía del mencionado.

Horas más tarde, cerca de las 21, el propio damnificado logró ubicar al sospechoso en la vía pública, lo redujo y dio aviso inmediato a personal policial.

La fiscalía interviniente, a cargo del Dr. Gustavo Montenegro, dispuso que el masculino sea aprehendido, se avance en la identificación de los restantes involucrados y se proceda a la recuperación del bien sustraído.